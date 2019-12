Dainik Bhaskar Dec 14, 2019, 08:00 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. अंग्रेजी में एक कहावत है 'smallest coffins are the heaviest one'. इसका मतलब है कि बच्चों की मौत से दुखद कुछ नहीं हो सकता और जो माता-पिता यह दुःख झेलते हैं, उनकी पीड़ा वही समझ सकते हैं। बॉलीवुड में भी ऐसे कई सेलेब्स हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की मौत देखी। हाल ही में एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी की बेटी पायल मुखर्जी की डायबिटीज से मौत हो गई। मौसमी से पहले भी कई सेलेब्स अपनी बच्चों की मौत का दर्द झेल चुके हैं।