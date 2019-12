Dainik Bhaskar Dec 30, 2019, 12:26 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म 'गुड न्यूज' का बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने पहले वीकेंड पर करीब 66 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन रविवार को 26.65 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म में अक्षय के अलावा दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी और करीना कपूर मुख्य भूमिका में हैं।

#GoodNewwz sets BO on 🔥🔥🔥 on Day 3... Biz jumps across most circuits... Some circuits - average on Day 1 and 2 - score big on Day 3... North sectors terrific... Multiplexes driving its biz... Fri 17.56 cr, Sat 21.78 cr, Sun 26.65 cr. Total: ₹ 65.99 cr. #India biz.