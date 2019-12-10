Dainik BhaskarDec 10, 2019, 10:20 AM IST
टीवी डेस्क. कपिल शर्मा और गिन्न चतरथ के घर बेटी हुई है। कपिल शर्मा ने यह खबर अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी। कपिल और गिन्नी ने 12 दिसंबर, 2018 को शादी की थी। कपिल को यह सबसे खूबसूरत गिफ्ट उनकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी से ठीक दो दिन पहले मिला है। गिन्नी ने 10 दिसंबर को बेटी को जन्म दिया।
Blessed to have a baby girl 🤗 need ur blessings 🙏 love u all ❤️ jai mata di 🙏— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) December 9, 2019
लगा बधाईयों का तांता : कपिल के इस ट्वीट पर लगातार उनके फैन्स और बाॅलीवुड सेलेब्स कमेंट कर बधाई दे रहे हैं। बधाई देने वालों में दीया मिर्जा, गुरु रंधावा, रकुल सिंह, साइना नेहवाल, राहुल शर्मा, कीकू शारदा जैसे नाम शामिल हैं।
Congratulations Kapil! Love and blessings for your baby girl 💓— Dia Mirza (@deespeak) December 10, 2019
Congrats my paji. I’m officially a Chacha now ❤️— Guru Randhawa (@GuruOfficial) December 9, 2019
Congratulations brother ,,,,, so so happy for you , welcome to the little bundle of joy 🤗🤗🤗🤗🤗❤️❤️❤️❤️— kiku sharda (@kikusharda) December 10, 2019
Warmest congratulations on the birth of your sweet baby girl 💐— Pema Khandu (@PemaKhanduBJP) December 10, 2019
Congratulations brother ❤️daughters Are angels ✌️💪🥰— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) December 10, 2019
Congratulations Paji!— Sukhbir Singh (@Sukhbir_Singer) December 10, 2019
Congratulationssssssss!!!! 😀😀 god bless the baby girl with all the happiness ❤️— Rakul Singh (@Rakulpreet) December 10, 2019
Congratulations to u and bhabhi ji god bless ❤️❤️ #babygirl— Rahul Sharma (@ImRahulSharma3) December 10, 2019