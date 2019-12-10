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गुड न्यूज / फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी से दो दिन पहले कपिल शर्मा-गिन्नी चतरथ को मिला गिफ्ट, घर आई बेटी

good news came to kapil sharma, Kapil and Ginni Chatrath became parents of a baby girl before their first wedding anniversary
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good news came to kapil sharma, Kapil and Ginni Chatrath became parents of a baby girl before their first wedding anniversary

Dainik Bhaskar

Dec 10, 2019, 10:20 AM IST

टीवी डेस्क. कपिल शर्मा और गिन्न चतरथ के घर बेटी हुई है। कपिल शर्मा ने यह खबर अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी। कपिल और गिन्नी ने 12 दिसंबर, 2018 को शादी की थी। कपिल को यह सबसे खूबसूरत गिफ्ट उनकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी से ठीक दो दिन पहले मिला है। गिन्नी ने 10 दिसंबर को बेटी को जन्म दिया।

लगा बधाईयों का तांता : कपिल के इस ट्वीट पर लगातार उनके फैन्स और बाॅलीवुड सेलेब्स कमेंट कर बधाई दे रहे हैं। बधाई देने वालों में दीया मिर्जा, गुरु रंधावा, रकुल सिंह, साइना नेहवाल, राहुल शर्मा, कीकू शारदा जैसे नाम शामिल हैं। 

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