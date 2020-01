Dainik Bhaskar Jan 14, 2020, 04:06 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार की फिल्म 'गुड न्यूज' ने दुनियाभर में ग्रॉस 300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। धर्मा प्रोडक्शन्स के अपूर्व मेहता ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी। फिल्म ने 19 दिनों के भीतर यह उपलब्धि प्राप्त की है। फिल्म ने ग्लोबली ग्रॉस 201 करोड़ रुपए महज सात दिनों में कमा लिए थे। अक्षय के अलावा फिल्म में दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी और करीना कपूर मुख्य भूमिका में हैं। दूसरी ओर, नए साल में रिलीज अजय देवगन की 'तानाजी' ने चार दिनों में 75.68 करोड़ रुपए का कारोबार किया है।

स्पर्म एक्सचेंज के सब्जेक्ट बैकग्राउंड पर बनी इस कॉमेडी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने 17.56 करोड़ रुपए के साथ शुरुआत की थी, जबकी पहले सप्ताह में 127.90 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। ट्रेड एनालिस्ट का आकलन है कि 'गुड न्यूज' के चलते सलमान खान की फिल्म 'दबंग 3' बॉक्स ऑफिस पर मनचाहा प्रदर्शन करने में सफल नहीं हुई।

#Chhapaak slips on Day 4... Biz is limited to a few premium multiplexes of urban centres... Continues to non-perform at Tier-2 and 3 cities and also mass belt... Fri 4.77 cr, Sat 6.90 cr, Sun 7.35 cr, Mon 2.35 cr. Total: ₹ 21.37 cr. #India biz.

छपाक v तानाजी

शुक्रवार को रिलीज हुईं दो बड़ी हिंदी फिल्में 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' और 'छपाक' का बॉक्स ऑफिस पर टकराव जारी है। अजय देवगन की 'तानाजी' ने जहां चार दिनों में 75.68 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। वहीं, एसिड अटैक सब्जेक्ट पर बनी दीपिका पादुकोण की 'छपाक' ने केवल 21.37 करोड़ रुपए कमा सकी।

#Tanhaji is unstoppable on Day 4... Collects in double digits, despite lower ticket rates at multiplexes on weekdays... Day 4 numbers are better than Day 1 at several centres... Fri 15.10 cr, Sat 20.57 cr, Sun 26.26 cr, Mon 13.75 cr. Total: ₹ 75.68 cr. #India biz. 👍👍👍