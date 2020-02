Dainik Bhaskar Feb 15, 2020, 09:27 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. सलमान खान की मेजबानी में बीते 140 दिनों से चल रहा बिग बॉस 13 शनिवार रात को ग्रैंड फिनाले में विजेता की घोषणा के साथ खत्म हो जाएगा। नाम सामने आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं लेकिन Google पर अभी से इस सीजन के विजेता का नाम 'पारस छाबड़ा(Paras Chhabra)' सामने आने लगा है। गूगल पर 19 घंटे पहले की सर्च पर सिर्फ 0.67 सेकंड में ही पारस छाबड़ा का नाम आ रहा है।



बिग बॉस 13 इस शो के इतिहास का सबसे लम्बा सीजन रहा है और विनर के लिए 6 कंटेस्टेंट के बीच कड़े मुकाबले के बाद फाइनलिस्ट चुना जाएगा तमाम उतार-चढ़ाव देखने के बाद फैंस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जीताने के लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन चार महीने से हर दिन के घमासान के बाद विजेता के नाम को लेकर जहां फैंस में कन्फ्यूज हैं, वहीं गूगल सर्च में पारस का नाम आने के बाद कन्फ्यूजन और बढ़ रहा है।

ऐसे आ रहा गूगल सर्च में पारस छाबड़ा का नाम

गूगल पर 'BigBoss 13 winner' की वर्ड डालने पर अभी से पारस छाबड़ा का नाम उभरकर आ रहा है। हालांकि, न तो सलमान खान और न ही किसी दूसरी बड़े सितारे ने नाम को लेकर कोई बयान दिया है।जब गूगल पर यह कीवर्ड का उपयोग करके सर्च किया जाता है तो पारस के अलावा और किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में अभी तक कोई सामने नहीं आई है।

