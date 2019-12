Dainik Bhaskar Dec 25, 2019, 10:41 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. हिट कॉमेडी फिल्म्स 'हेरी फेरी', 'ओह माय गॉड' का सीक्वल अगले साल रिलीज होने जा रहा है। दोनों फिल्मों में मुख्य किरदार निभाने वाले बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर परेश रावल ने खबर की पुष्टि की। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि फिल्म दोनों फिल्में अगले मानसून से पहले आ रही हैं। गौरतलब है कि दोनों फिल्में बॉलीवुड की बड़ी हिट्स में गिनी जाती हैं।

Hera pheri and OMG ... soon soon before the next monsoon ! https://t.co/JlvwLy1krX