Dainik Bhaskar Mar 10, 2020, 05:03 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. होली के मौके पर वेटरन फिल्म स्टार्स ने भी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को बधाई दी। इस दौरान अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर और अनुपम खेर ने शुभकामना संदेश ट्वीट किए। ऋषि कपूर ने अपने बचपन का एक फोटो शेयर करते हुए खुद को छोटा छोकरा बताया और लोगों को कोरोना वायरस से बचकर रहने की सलाह दी।

कपूर ने बचपन का जो फोटो शेयर किया उसमें उनके चेहरे पर रंग लगा नजर आ रहा है। उसके साथ उन्होंने लिखा, 'एक छोटा बच्चा भी आप सभी को सुरक्षित और खुशहाल होली की शुभकामनाएँ देता है। कोरोना वायरस से सावधान रहें।'

A young Brat wishes a safe and a happy Holi to all. Be careful of the Carona Virus. pic.twitter.com/2jEqbHJWob — Rishi Kapoor (@chintskap) March 9, 2020

अमिताभ ने शेयर की कविता

अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ''होली के इस पावन अवसर पर सबको अनेक बधाई और स्नेह। हम सब के जीवन में, और आपस में खुशियों का रंग भरा रहे, यही प्रार्थना है ईश्वर से।" 'गले मिलें, भर रंग लगाएं, गुजिया सौ-सौ खाएं, ढोल बाजे, मृदंग बाजे, सब हस्तें नाचे गाएं।'

T 3465 -

होली के इस पावन अवसर पर सब को अनेक बधाई, और स्नेह 🌹❤️

हम सब के जीवन में , और आपस में ख़ुशियों का रंग भरा रहे , यही प्रार्थना है ईश्वर से !



“गले मिलें , भर रंग लगाएँ , गुजिया सौ सौ खाएँ ;

ढोल बाजे , मृदंग बाजे , सब हस्तें नाचे गाएँ “

~ अब — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 10, 2020

धर्मेंद्र ने सावधान रहने की सलाह दी

धर्मेंद्र ने कोरोना से बचते हुए लोगों को होली मनाने के लिए कहा। अपनी फिल्म 'शोले' के मशहूर गाने 'होली के दिन दिल खिल जाते हैं' की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'हैप्पी होली, दोस्तों इसे सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। कोरोना, कोरोना और कोरोना।'

HAPPY HOLI, Friends celebrate it🎉 but very carefully. crona , CRONA and crona🙏 pic.twitter.com/usliECFOBw — Dharmendra Deol (@aapkadharam) March 10, 2020

अनुपम ने वीडियो शेयर कर बधाई दी

इन दिनों अमेरिका में रह रहे अनुपम खेर ने भी ट्वीट कर होली की बधाई दी। जिसमें उन्होंने लिखा, 'आप सभी को होली की शुभकामनाएँ। प्रभु आपके जीवन को ख़ुशी के हर रंग से भर दे।' इस मैसेज के साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया।