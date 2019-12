Dainik Bhaskar Dec 05, 2019, 02:05 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. दुनिया भर में 50 सेक्सिएस्ट एशियन मैन की सूची में ऋतिक रोशन टॉप पर रहे हैं। 2019 और मौजूदा दशक की दोनों सूचियों में ऋतिक ने पहला मुकाम हासिल किया है। जबकि शाहिद कपूर 2019 की सूची में दूसरे रहे और टाईगर ने पहली बार इस सूची में चौथी पोजीशन बनाई है।

50 SEXIEST ASIAN MEN IN THE WORLD 2019 TOP 6

1. Hrithik Roshan

2. Shahid Kapoor

3. Vivian Dsena

4. Tiger Shroff

5. Zayn Malik

6. Harshad Chopda



SEXIEST ASIAN MEN OF THE DECADE TOP 6

1. Hrithik Roshan

2. Zayn Malik

3. Ali Zafar

4. Vivian Dsena

5. Salman Khan

6. Shahid Kapoor