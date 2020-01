Dainik Bhaskar Jan 08, 2020, 04:42 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 'आर्टिकल 15' के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने फॉलोअर्स से उन्हें अनफॉलो करने की अपील की है। अनुभव ने ट्वीट किया कि वे भ्रष्ट पत्रकारों के खिलाफ कड़ी भाषा का उपयोग करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि निर्देशक नागरिकता संशोधन कानून के समय से ही लगातार सोशल मीडिया पर अपना विरोध जता रहे हैं।

बीते रविवार को छात्रों पर हुए हमलों का निर्देशक जमकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, वे भ्रष्ट पत्रकारों को अपशब्द कहना और गालियां देना शुरु कर रहे हैं, किसी को भी उनकी भाषा से आपत्ति है तो अनफॉलो कर दें। इससे पहले भी सीएए को लेकर अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं।

Pl Unfollow Me if you can’t deal with strong language. This account is now going to talk to corrupt Journalists in a very strong language. Sometimes abusive. If you can’t deal with it please unfollow me.