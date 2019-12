Dainik Bhaskar Dec 18, 2019, 04:30 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमेरिकन पॉप स्टार अरी स्टाप्रान्स लेफ यानी लाउव अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'गुड न्यूज' में एक गाना गाते नजर आएंगे। इस बात का खुलासा खुद लाउव ने अपने ट्विटर पर किया है। लाउव पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म में परफॉर्म कर रहे हैं। लाउव के बाद करन ने भी लाउव के ट्वीट को री-ट्वीट कर कन्फर्म किया।

really excited to announce i collaborated on a song for the Bollywood film #GoodNewwz along with @rochaktweets



this is my first bollywood collab ever and i’m honored to be a part of such a film, big love x@azeem2112 @akshaykumar @karanjohar @DharmaMovies