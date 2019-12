Dainik Bhaskar Dec 19, 2019, 01:00 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सीएए का विरोध करने के लिए भीड़ को आमंत्रित करना फरहान अख्तर को भारी पड़ सकता है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर संदीप मित्तल ने फरहान पर कानून तोड़ने के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं अधिकारी ने आसामाजिक तत्वों द्वारा उनका ट्विटर अकाउंट हैक करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि यह सब अख्तर से सवाल करने के कारण हुआ है। गौरतलब है कि एक्टर ने बुधवार को सीएए का विरोध करने के लिए भीड़ को एकत्र होने के लिए कहा था।

You also need to know that you ' ve committed an Offence u/s 121 of Indian Penal Code & it is not unintentional. @MumbaiPolice & @NIA_India are you listening.Please think of the Nation that is giving you everything in your Life.

Understand the Law👉( https://t.co/DK3hDYe9e2 ) — Sandeep Mittal, IPS (@smittal_ips) December 18, 2019

वीडियो के जरिए समझाया कानून

संदीप मित्तल ने फरहान अख्तर से कहा कि 'आपको भी यह पता होना चाहिए कि आपने धारा 121 के तहत कानून तोड़ा है और यह गैरइरादतन नहीं है।' उन्होंने अपने पोस्ट के साथ आईपीसी की धारा 121 को समझाता हुआ एक वीडियो भी शेयर किया है।

Dear Friends and Enemies

My Twitter Handle was partially hacked by the elements opposed to my questioning of Akhtar Duo. I am registering a complaint against these elements with Delhi Police. I would not be bogged down by these anti-social elements. #CAASupport — Sandeep Mittal, IPS (@smittal_ips) December 19, 2019

आईपीएस अधिकारी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ

संदीप ने बताया कि कुछ लोग अख्तर से सवाल करने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ आसामाजिक तत्वों द्वारा आंशिक रूप से उनका ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि वे मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज कराने जा रहे हैं और वे किसी भी असामाजिक तत्व से दबने वाले नहीं हैं।

Here’s what you need to know about why these protests are important. See you on the 19th at August Kranti Maidan, Mumbai. The time to protest on social media alone is over. pic.twitter.com/lwkyMCHk2v — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) December 18, 2019

फरहान ने भारत का गलत नक्शा शेयर किया था

फरहान अख्तर ने बुधवार सुबह ट्वीट कर यह घोषणा की कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ गुरुवार को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर की, सीएए और एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन) के विरोध की वजह समझाने की कोशिश की। इसमें भारत का नक्शा भी बना हुआ था, जिससे पीओके गायब था। जब इस गलत नक्शे के लिए ट्विटर यूजर्स ने फरहान को खरी-खोटी सुनाई तो दोपहर बाद उन्होंने भूल स्वीकार कर माफी मांग ली थी।

विवेक अग्निहोत्री ने कहा फरहान आईएसआई का जिहादी है

सीएए का विरोध कर रहे फरहान अख्तर को निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने आतंकवादी संगठनों का जिहादी बताया है। विवेक ने एक्टर द्वारा पोस्ट की गई फोटो के साथ उर्दू इमेज शेयर की है।