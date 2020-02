Credits 1st shot :- @marieb.photography , post production : @dgtlcraft_postproduction 2nd COPY shot :- most famous Indian celebrity Photographer @dabbooratnani . . . #photographer #photography #meme #memes #jokes #joke #laugh #funnymemes #funny #instagram #tiktok #photographymemes #maibhisadakchap #nustaharamkhor #photokatamasha #shotzhala #nvedi #mumbai #indianphotography #india #coi #moodygrams #itz_mumbai #my_mumbai #_soi #_woi #wadacommunity #photographers_of_india #indiapictures #shwetamalhotra03

A post shared by Atrangi.kalakar (@atrangi.kalakar) on Feb 19, 2020 at 7:18am PST