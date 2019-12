Dainik Bhaskar Dec 23, 2019, 03:16 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अभिनेता जावेद जाफरी भी नागरिकता संशोधन कानून के विराेध में हैं। वे लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस बारे में पोस्ट करते रहे हैं। लेकिन उन्हें जब इस मुद्दे पर ट्रोल किया जाने लगा तो वे इससे बेहद दुखी और परेशान हो गए। जावेद ने रविवार को एक ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान कर दिया है।

Can’t handle this trolling and hate.. going off social media till the situation improves.. hopefully..Inshallaah..#indiafirst #jaihind