दैनिक भास्कर Mar 22, 2020, 02:41 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन ने जनता कर्फ्यू को लेकर देश की जनता के अनुशासन की तारीफ की है। उनके मुताबिक, देश ने पूरी दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। वे लिखते हैं, "एक अनुरोध, एक निर्देश, एक आह्वान, एक निहितार्थ और एक देश अनुशासन में। हमने एक देश को बंद होते देखा। एक-दूसरे की सुरक्षा के लिए हमने पूरी दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। हम एक हैं, हम अद्वितीय हैं, हम भारत हैं। जय हिंद।"

T 3478 - One plea , one instruct, one invocation, one implore .. AND a nation is in discipline !

WE OBSERVE A COUNTRY SHUT DOWN ! what an exemplary example we have set for the entire World .. for the safety of each other ..

WE ARE ONE , WE ARE UNIQUE ..

WE ARE INDIA 🇮🇳

JAI HIND