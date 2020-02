Dainik Bhaskar Feb 08, 2020, 10:47 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. जावेद अख्तर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। वह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अक्सर अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहते हैं। हाल ही वे भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने उनके एक ट्वीट को लेकर भिड़ गए। दरअसल, तेजस्वी ने लोकसभा में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए एनआरसी और सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समाज को सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो मुगल शासन फिर लौट सकता है। तेजस्वी सूर्या के इस बयान पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

If you are apprehensive about the return of the Mughal Raj I can’t even imagine how scared you must be of Attila the Hun and the invasion of Vikings . Don’t worry we the liberals will save you .