बॉलीवुड डेस्क. 'मि. इंडिया' की रीमेक तभी से विवादों में है, जब से इसकी घोषणा हुई है। ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर ने दावा किया था कि फिल्म के क्रिएटिव राइट्स उनके पास हैं। लेकिन अब इसे लेकर फिल्म के को-राइटर जावेद अख्तर ने उन्हें फटकार लगाई है। जावेद ने ट्वीट कर कपूर से पूछा है कि कैसे वे 'मि. इंडिया' को उनसे ज्यादा अपनी फिल्म बता सकते हैं?

Shekhar saheb the story the situations the scenes the characters the dialogue the lyrics even the title none of these were yours .I gave it all to you . Yes you execute it very well but how can your claim on the film be more than mine . It wasn’t you idea . It wasn’t your dream — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) February 28, 2020

जावेद ने लिखा है, "शेखर साहब कहानी, सिचुएशन, सीन्स, किरदार, डायलॉग्स, गीत यहां तक कि टाइटल तक आपका नहीं है। ये सब मैंने आपको दिए थे। आपने कहानी बहुत अच्छे से पेश की। लेकिन आप यह दावा कैसे कर सकते हैं कि यह मुझसे ज्यादा आपकी फिल्म है? यह आपका आइडिया नहीं था। आपका सपना नहीं था।" हालांकि, इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अख्तर को ट्रोल कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि वे भी अकेले नहीं थे, फिल्म की कहानी में सलीम खान बराबरी के हिस्सेदार थे।

यह था शेखर का ट्वीट

शेखर ने अपने ट्वीट में लिखा था, "मि. इंडिया के रीमेक को लेकर बहस इस बात की नहीं है कि किसी ने मुझसे इजाजत नहीं ली या मुझे बताने की भी जहमत नहीं उठाई। सवाल यह है कि आप एक डायरेक्टर के सफल काम के आधार पर किसी फिल्म का रीमेक बना रहे हैं तो क्या उस डायरेक्टर के पास उसके क्रिएटिव राइट्स नहीं हैं, जो वह बना चुका/चुकी है।"

The argument on a remake of #MrIndia is not that no one took permission from me or even bothered to tell me.



The question is. If you are remaking a feature film, based on a director’s very successful work, does the Director have no creative rights over what he/she created? — Shekhar Kapur (@shekharkapur) February 27, 2020

शेखर पहले भी उठा चुके सवाल

अली अब्बास जफर ने जब घोषणा की थी कि वे जी-स्टूडियो के साथ 'मि. इंडिया' की रीमेक बना रहे हैं तो शेखर कपूर ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था, "मि. इंडिया 2 के बारे में किसी ने न तो मुझसे पूछा और न ही मेरा उल्लेख किया। मैं सिर्फ कयास लगा सकता हूं कि वे टाइटल का इस्तेमाल बड़ा वीकेंड पाने के लिए कर रहे हैं। फिल्म के ओरिजिनल क्रिएटर्स की इजाजत के बगैर वे किरदार और कहानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते।"

No one has even asked me or mentioned to me about this film called Mr India 2. I can only guess that they using the title to get a big weekend. For they cannot use the characters/story without permission from the original creators of the film. https://t.co/Set5eDH63j — Shekhar Kapur (@shekharkapur) February 18, 2020

यह था जफर का अनाउंसमेंट

अली अब्बास जफर ने अपने ट्वीट में लिखा था, "जी स्टूडियोज के साथ एपिक ट्राइलॉजी 'मि. इंडिया' को लेकर उत्साहित हूं। सबके पसंदीदा इस आइकोनिक किरदार को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूं। अब तक किसी भी एक्टर को कास्ट नहीं किया है। जब स्क्रिप्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, तब हम कास्टिंग शुरू करेंगे।" रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म 2022 में रिलीज हो सकती है।