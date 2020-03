Dainik Bhaskar Mar 13, 2020, 04:15 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. रणवीर सिंह जल्द ही फिल्म ‘जयेशभाई जोरदार’ में गुजराती आदमी के किरदार में नजर आने वाले हैं। यशराज प्रोडक्शन की इस फिल्म को गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। इसी फिल्म के साथ ‘सत्यमेव जयते 2’ भी रिलीज होने वाली है। दोनों बड़ी फिल्मों के क्लैश से जाहिर तौर पर फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भारी असर पड़ने वाला है।

रणवीर सिंह और जॉन अब्राहम दोनों की ही फैन फॉलोविंग काफी ज्यादा है। रणवीर की फिल्म ‘जयेशभाई जोरदार’ एक फ्रेश स्टोरी होने वाली है वहीं ‘सत्यमेव जयते 2’ साल 2018 में आई हिट फिल्म 'सत्यमेव जयते' की सीक्वल है। ‘सत्यमेव जयते’ फिल्म ने 108 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। पिछली सफल फिल्म का कलेक्शन देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाली फिल्म भी इसके आस-पास कलेक्शन कर सकती है। दूसरी तरफ रणवीर सिंह भी लगातार 'गली ब्वॉय', 'सिंबा' और 'पद्मावत' जैसी हिट फिल्में दे चुके हैं। ऐसे में दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होने से कलेक्शन में कमी आ सकती है।

Another clash... #JayeshbhaiJordaar versus #SatyamevaJayate2 #RanveerSingh versus #JohnAbraham The two films will clash on 2 Oct 2020. #GandhiJayanti

क्लैश से बचने के लिए इन फिल्मों की रिलीज डेट में किए गए बदलाव

फरहान अख्तर स्टारर फिल्म 'तूफान' भी इसी दिन रिलीज होने वाली थी। मगर डायरेक्टर रितेश सिधवानी ने क्लैश से बचने के लिए तूफान की रिलीज डेट बदलने का विचार किया है। अब फिल्म 2 अक्टूबर के बजाय 18 सितम्बर को रिलीज की जाएगी। विक्की कौशल स्टारर बायोग्राफिकल फिल्म 'सरदार उधम सिंह' की रिलीज डेट भी 2 अक्टूबर की रखी गई थी मगर अब इसे भी बदलकर 15 जनवरी 2021 कर दिया गया है।

NEW RELEASE DATE... #SardarUdham - which was slated for release on 2 Oct 2020 - will now release in 2021: 15 Jan 2021... Stars #VickyKaushal... Directed by Shoojit Sircar... Produced by Ronnie Lahiri and Sheel Kumar... Glimpse... pic.twitter.com/6Ng3PgOAgP