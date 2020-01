Dainik Bhaskar Jan 16, 2020, 10:04 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमेजन के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस गुरुवार को मुम्बई में गर्लफ्रेंड लॉरेन सांचेज के साथ अमेजन प्राइम वीडियो के मेगा इवेंट में पहुंचे। तीन दिन के भारत दौरे पर आए बेजोस ने आखिरी दिन इस इवेंट में अभिनेता शाहरुख खान और जोया अख्तर के साथ मंच शेयर किया और भारत में वीडियो कंटेंट को लेकर अमेजन प्राइम से जुड़ी कई घोषणाएं कीं। बेजोस ने कहा कि बीत दो साल में भारत में अमेजन प्राइम वीडियो का वॉच टाइम 6 गुना बढ़ गया है और इसीलिए हमने तय किया है हम इस प्लेटफॉर्म पर अपना निवेश दुगुना करने जा रहे हैं।

We’re excited to be talking about the amazing video content coming out of India, and the future of the film industry at the @PrimeVideoIN event in Mumbai. pic.twitter.com/jXVCOUB7n5