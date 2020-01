Dainik Bhaskar Jan 08, 2020, 08:00 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. देश में घट रही बड़ी घटनाओं पर अमिताभ बच्चन की चुप्पी हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। रविवार को जेएनयू में फीस बढ़ोतरी में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। नकाबपोश बदमाशों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को डंडे और लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा। वे करीब 3 घंटे तक कैंपस में कोहराम मचाते रहे। हमले में छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष समेत कई घायल हो गए। इस मामले पर कई बॉलीवुड ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं और विरोध जताया लेकिन बिग बी खामोश रहे। ऐसे में जब उन्होंने अपने ट्विटर पर बिना कहे एक हाथ जोड़ने वाला इमोजी पोस्ट किया तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। यही हाल अभिषेक बच्चन का भी हुआ। उन्होंने विक्ट्री साइन की इमोजी पोस्ट की तो जमकर ट्रोल हो गए।

सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर लताड़ा: एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, दोनों बच्चन खामोश हैं, सिर्फ जया बच्चन में ही बोलने का दम है। एक और यूजर ने लिखा, कजरा रे कजरा रे ये बेकार बच्चनवा। कई यूजर्स ने मीम्स शेयर कर दोनों पर चुटकी ली।

Both Bachchans remain silent.

Only Jaya Bachchan has spine in the family.