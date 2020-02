Dainik Bhaskar Feb 25, 2020, 11:08 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. जॉन अब्राहम, रॉबी ग्रेवाल और अनिल बोहरा ने नई बायोपिक की घोषणा की है। यह फिल्म रेवती रॉय पर आधारित है। रेवती सोशल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने एशिया की पहली फीमेल टैक्सी सर्विस 'हे दीदी' और पहली पूर्णत: महिलाओं के लिए लास्ट माइल डिलिवरी सर्विस की शुरुआत की थी।

Very happy to have @revathi_roy on board; her story flips the ‘rags to riches’ adage in a compelling way. A truly eventful & inspiring life that has empowered so many women in India. I can’t think of anyone better than Robbie to helm this dramatic yet delicately balanced film. pic.twitter.com/YKmFWTOtw4