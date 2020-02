Dainik Bhaskar Feb 20, 2020, 04:33 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. ‘इंडियन 2’ के सेट पर बुधवार को हुए हादसे में मारे गए तीन यूनिट मेंबर्स को फिल्म की लीड कास्ट ने श्रद्धांजलि दी है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार, कमल हासन ने तीनों मृतकों के परिवार को एक करोड़ रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा वे लगातार गंभीर रूप से घायल यूनिट मेंबर्स की खबर भी ले रहे हैं। शूट के दौरान सेट पर लगी हुई क्रेन गिर गई थी। हादसे में करीब 9 लोग घायल हुए थे।

#BREAKING : Actor @ikamalhaasan has announced that the families of the three #Indian2 unit member who died in the tragic incident last night, will receive ₹ 1 Cr financial help.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) February 20, 2020

कमल ने ट्वीट किया- मुझे अपने तीन साथियों को खोना का दुख है। मुझसे कहीं ज्यादा दुख उनके परिवारों को होगा और मैं भी उनके दुख में भाग लेता हूं। आईएएनएस के मुताबिक एक्टर ने बताया कि उन्होंने घायल साथियों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स से बात की है। सभी को बेहतर इलाज मिल रहा है, उम्मीद है कि वे जल्द ठी हो जाएंगे। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के अनुसार, कमल हासन ने तीनों मृतकों के परिवारों को एक करोड़ रुपए की मदद देने की बात कही है।

எத்தனையோ விபத்துக்களை சந்தித்து, கடந்திருந்தாலும் இன்றைய விபத்து மிகக் கொடூரமானது. மூன்று சகாக்களை இழந்து நிற்கிறேன்.எனது வலியை விட

அவர்களை இழந்த குடும்பத்தினரின் துயரம் பன்மடங்கு இருக்கும். அவர்களில் ஒருவனாக அவர்களின் துயரத்தில் பங்கேற்கிறேன்.அவர்களுக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) February 19, 2020

काजल अग्रवाल ने कहा कि, इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, मेरे साथियों कृष्णा, चंद्रन, मधु का अचानक जाना दुखद है। उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, भगवान उन्हें शक्ति दे। वहीं, रकुल प्रीत सिंह ने बताया कि, मेरी फिल्म के सेट पर हुए हादसे से मैं हैरान हूं, मैं नहीं जानती कि इस नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी। भगवान उनके परिवार को ताकत दे।

Words cannot describe the heartache I feel at the unexpected,untimely loss of my colleagues from lastnight.Krishna,Chandran and Madhu.Sending love,strength and my deepest condolences to your families.May god give strength in this moment of desolation. #Indian2 @LycaProductions — Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) February 20, 2020