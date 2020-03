दैनिक भास्कर Mar 24, 2020, 12:21 PM IST

बाॅलीवुड डेस्क. साउथ के एक्टर मक्कल निधि माइम पार्टी के प्रमुख कमल हासन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एक खुला खत लिखा है। कमल ने इस खत में डॉक्टर्स और सरकारी कर्मचारियों की भी तारीफ की वहीं दिहाड़ी मजदूरों के खातों में पैसा ट्रांसफर करने की बात लिखी है। ताकि उन्हें लॉकडाउन के दौरान पैसों और खाने की कमी न पड़े।

कमल हासन का ट्वीट :

My open letter to the Honourable Prime Minister @PMOIndia @narendramodi pic.twitter.com/pbgDALg5sQ