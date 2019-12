Dainik Bhaskar Dec 05, 2019, 03:54 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 6 दिसंबर को तमिलनाडु की पूर्व सीमए जयललिता की तीसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर 'थलाइवी' के सेट पर कंगना रनोट ने जयललिता को अपनी श्रद्धांजलि दी। कंगना इन दिनों जयललिता की बायोपिक की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर विष्णु इंदुरी और शैलेष आर सिंह हैं, जबकि निर्देशन एएल विजय कर रहे हैं।

#KanganaRanaut - who enacts the title role in #Jayalalitha biopic #Thalaivi - paid homage to #Jayalalitha on her death anniversary... #Thalaivi is directed by Vijay... Produced by Vishnu Induri and Shaailesh R Singh... 26 June 2020 release in #Hindi, #Tamil and #Telugu. pic.twitter.com/ZLhJljgXgI