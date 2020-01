Dainik Bhaskar Jan 15, 2020, 02:13 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. मुंबई में बुधवार को कंगना रनोट के स्टूडियो मणिकर्णिका फिल्म्स का उदघाटन किया गया। इस बात की जानकारी उनकी बहन और मैनेजर रंगोली चंदेल ने ट्विटर पर दी है। उन्होंने कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा है, "आज हमने कंगना के स्टूडियो मणिकर्णिका फिल्म्स का उदघाटन किया। कंगना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगी और अक्षत (भाई) न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से फिल्म प्रोडक्शन की पढ़ाई करने के बाद लीगल और फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा।"

Today we inaugurated Kangana’s studio, Manikarnika films Kangana will work as a producer and director and Aksht will look after legal and finance departments he studied film production in New York film academy 🙏 pic.twitter.com/HS1XRtMrHM — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 15, 2020

10 साल पहले कंगना ने देखा था सपना

अगले ट्वीट में रंगोली ने स्टूडियो का फ्रंट लुक रिवील किया है। उन्होंने लिखा है, "यह मुंबई की प्राइम लोकेशन पाली हिल में कंगना का स्टूडियो है। उन्होंने 10 साल पहले यह सपना देखा था और आज हमने भी इसे देख लिया। अगर लोग ईमानदारी और सच्चाई से सबकुछ पा सकते हैं तो फिर क्यों वे छोटी-मोटी बंडलबाजी और बेईमानी करते हैं।"

This is Kangana’s studio in Pali Hill prime location in Mumbai, she saw this dream 10 years ago and today we also saw it, if people can achieve everything with honesty and truth why do people do choti moti bundlebaazi and act so dishonest.. pic.twitter.com/GnVMyHtx98 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 15, 2020

स्टूडियो में तीन फ्लोर

रंगोली ने एक अन्य ट्वीट के साथ 30 सेकंड का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, "यहां तीन फ्लोर हैं। मैंने सिर्फ इसको गुप्त तरीके से पोस्ट किया है। बाकी दो एली डेकॉर के अप्रैल-मई अंक में देखने को मिलेंगे। कंगना का शुक्रिया, जो उन्होंने यह सपना देखा और शबनम का धन्यवाद, जिन्होंने उनके सपने को डिजाइन किया।"

There are three floors, only this one I am secretly posting, rest pls see in Elle Decor April May 2020 issue ..... thanks to Kangana who dared to dream and thanks to Shabnam Gupta who designed her dream 🥰🙏🏻 pic.twitter.com/qMYKtLRSRW — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) January 15, 2020

पहली फिल्म का ऐलान हो चुका है

बतौर प्रोड्यूसर कंगना के बैनर की पहली फिल्म का ऐलान नवंबर 2019 में हुआ था। वे ‘अपराजित अयोध्या’को प्रोड्यूस करेंगी, जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर आधारित फिल्म होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘बाहुबली’ फ्रेंचाइजी फेम केवी विजयेन्द्र प्रसाद ‘अपराजित अयोध्या’ की स्क्रिप्ट लिखेंगे।