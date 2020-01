Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 12:18 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कंगना रनोट ने सैफ अली खान के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रया दी है, जिसमें उन्होंने भारत की अवधारणा पर सवाल उठाया था। सैफ ने फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा को दिए इंटरव्यू में अपनी हालिया फिल्म 'तान्हाजी : द अनसंग वॉरियर' में किए गए राजनीतिक ध्रुवीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा था, "मुझे नहीं लगता कि यह इतिहास है। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों द्वारा दिए जाने से पहले भारत की कोई अवधारणा थी।" इसे लेकर कंगना से रिएक्शन मांगा गया था।

भारतवर्ष नहीं था तो महाभारत क्या था: कंगना

अपकमिंग फिल्म 'पंगा' को प्रमोट कर रहीं कंगना रनोट ने जी-न्यूज से बातचीत में कहा, "यह सही नहीं है। अगर भारतवर्ष नहीं था तो महाभारत क्या था? जो 5000 साल पहले एक महाकाव्य लिखा गया था, वो क्या था? वेद व्यास ने क्या लिखा था? कुछ लोग हैं, जिन्होंने ऐसे नैरेटिव बनाए हुए हैं, जो उनको सूट करते हैं। श्रीकृष्ण जिस महाभारत में थे। तो भारत तो था, तभी तो वह महान था। तभी तो भारतवर्ष के सभी राजाओं ने मिलकर वह महायुद्ध लड़ा था।"

Kangana asking Saif Ali Khan a very important question ... over to you Saif ... 🙏https://t.co/7lqyIGeQQi via @YouTube