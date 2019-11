Dainik Bhaskar Nov 25, 2019, 01:57 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 'मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी' में बतौर को-डायरेक्टर काम कर चुकीं कंगना रनोट अब प्रोड्यूसर बनने जा रही हैं। वे 'अपराजित अयोध्या' को प्रोड्यूस करेंगी, जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर आधारित फिल्म होगी। इस बारे में उन्होंने इंडस्ट्री के टॉप स्टूडियोज से बातचीत भी शुरू कर दी है।

अयोध्या विवाद पर फिल्म क्यों?

अयोध्या विवाद पर फिल्म करने की वजह बताते हुए कंगना ने एक पब्लिकेशन से कहा, "राम मंदिर सैकड़ों साल से ज्वलंत विषय रहा है। 80 के दशक में पैदा होने के नाते मैं अयोध्या का नाम नेगेटिव लाइट्स में सुनते हुए बड़ी हुई हूं। क्योंकि जिस भूमि पर ऐसे राजा का जन्म हुआ, जो बलिदान का प्रतीक था, वह विवाद का विषय बन गई। इस मुद्दे ने भारतीय राजनीति का चेहरा बदला और इस पर आए फैसले ने सदियों पुराने विवाद को खत्म कर भारत की धर्मनिरपेक्ष भावना को मूर्त रूप दिया।"

'बाहुबली' फेम विजयेन्द्र प्रसाद लिखेंगे स्क्रिप्ट

रिपोर्ट्स की मानें तो 'बाहुबली' फ्रेंचाइजी फेम के.वी. विजयेन्द्र प्रसाद 'अपराजित अयोध्या' की स्क्रिप्ट लिखेंगे। जहां कई डॉक्युमेंट्री और फिल्ममेकर्स इस मुद्दे पर बहुत कुछ स्क्रीन पर दिखा चुके हैं, वहां कंगना अपनी फिल्म को अलग बताती हैं। वे कहती हैं कि यह एक ऐसे नायक की कहानी है, जो नास्तिक से आस्तिक बनने तक की यात्रा तय करता है। कहीं न कहीं इससे मेरी व्यक्ति कहानी रिफ्ल्केट होती है, इसलिए मैंने अपने पहले प्रोडक्शन के रूप में इस विषय को चुना।"

भक्तों के अटूट विश्वास को श्रद्धांजलि

कंगना का कहना यह भी है कि उनकी यह फिल्म भक्तों के अटूट विश्वास को श्रद्धांजलि भी होगी। वे कहती हैं, "मैंने कई भक्तों को देखा है, जिन्होंने बारिश से बाहर आने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि जब हमारे राम लला भीग रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं तो हम कैसे इससे बचे रह सकते हैं।"

नाम में 'अपराजित' शब्द इसलिए

कंगना कहती हैं, "हमारी एकता और धर्म निरपेक्ष भावना को मिटाने के तमाम प्रयास किए जाते हैं। बावजूद इसके हम एक राष्ट्र बने हुए हैं। हम अपराजित हैं। इसलिए हमने फिल्म के नाम का पहना शब्द 'अपराजित' रखा है, जिसका अर्थ कभी न हारने वाला होता है।"

एक सप्ताह पहले हुई प्रोडक्शन हाउस की घोषणा

एक सप्ताह पहले ही कंगना रनोट की बहन और मैनेजर रंगोली चंदेल ने उनके प्रोडक्शन हाउस की घोषणा की थी। उन्होंने अपने ट्वीट बताया था कि कंगना ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम 'मणिकर्णिका फिल्म्स रखा है, जो झांसी की रानी के नाम पर आधारित है। वे इसके बैनर तले ऐसे टॉपिक्स पर फिल्म बनाएंगी, जिनके बारे में बात करते हुए लोगों को डर लगता है।

