बॉलीवुड डेस्क. बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर कनिका कपूर के कोरोना पॉसिटिव निकलने से चर्चाओं में आ गई हैं। बताया जा रहा है कि टेस्ट करवाने से पहले कनिका ने 100 लोगों से ज्यादा लोगों के साथ 5 स्टार होटल में पार्टी की थी। जहां उनके कुछ फैंस उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं वहीं कुछ उनकी इस बड़ी लापरवाही के कारण उनपर गुस्सा निकाल रहे हैं।

कनिका ने इस हफ्ते लंदन से लौटकर लखनऊ में पार्टी दी थी। इस पार्टी में कई बड़ी हस्तियों समेत कुछ राजनीति के लोग भी शामिल थे। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर कनिका पर गुस्सा निकालते हुए लिखा, 'मैं उनके जल्दी ठीक होने की दुआ करती हूं। मगर जब वो ठीक हो जाएं तो उन्हें इतना गैर जिम्मेदार रवैये और कोरोना संक्रमण छुपाने के लिए जेल भेजा जाए'।

I wish speedy recovery to @TheKanikakapoor & once she is fine & recovers SEND HER TO JAIL for showing utter recklessness & trying to hide her being infected with Coronavirus.



एक यूजर ने कनिका पर भड़कते हुए लिखा, ‘इन अनपढ़ लोगों पर सख्त एक्शन लिए जाने चाहिए, बेवकूफ उन लोगों की जिंदगी भी खराब कर देगी जो खुदको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हें जेल में डालो, शर्म आनी चाहिए’।

Strict action should be taken against these uneducated literates. Morons will spoil it for everyone else doing his best to keep others safe.

Lock her up.

कनिका कपूर ने लंदन से वापस आकर खुदको क्वारेंटाइन करने के बजाय पार्टी अटेंड की थी। इस बात को जानकर लोग काफी गुस्से में हैं। उनका लापरवाही भरा रवैया देखकर एक यूजर ने लिखा, ‘प्लीज कनिका कपूर को अरेस्ट करो। ये कोरोनावायरस से ज्यादा खतरनाक हैं। वो यूके से वापस आईं और उन्होंने अपनी ट्रेवल हिस्ट्री भी एथोरिटी से छिपाई। उन्हें पता था कि उन्हें कोरोनावायरस है फिर भी उन्होंने 5 स्टार होटल में 100 लोगों से ज्यादा लोगों के साथ पार्टी की’।