Dainik Bhaskar Feb 18, 2020, 01:54 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की बॉलीवुड में एंट्री को लेकर तरह-तरह के कयास लग रहे हैं। पिछले कुछ समय से ख़बरें आ रही हैं कि सुहाना को करण जौहर बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' से सुहाना का डेब्यू होगा जिसमें वह बिग बॉस के फर्स्ट रनर अप असीम रियाज के साथ नजर आएंगी। हालांकि, इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई लेकिन अब करण जौहर ने खुद इस बात पर सफाई दे दी है।



करण ने ट्विटर पर किया खबरों का खंडन: करण जौहर ने ट्विटर पर लिखा, 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' को लेकर उड़ रही खबरें निराधार हैं!!! कृपया ऐसी निराधार खबरों को छापना बंद कीजिए! प्लीज!

Absolutely baseless stories making the rounds of SOTY3 !!!! My request to everyone publishing this fabrication is to kindly Stop! Please!🙏