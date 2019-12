Dainik Bhaskar Dec 12, 2019, 12:52 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल राशिद खान ने दावा किया है कि सलमान खान उनसे मदद मांग रहे हैं। केआरके के अनुसार सलमान ने फोन कर 'दबंग 3' को सपोर्ट करने को कहा। दबंग सीरीज की यह तीसरी फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में सलमान के अलावा सोनाक्षी सिन्हा और साईं मांजरेकर अहम भूमिका में हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कमाल ने 'दबंग 3' की भविष्यवाणी करते हुए फिल्म को सुपरफ्लॉप बताया था। इतना हीं नहीं उन्होंने फिल्म के गाने और ट्रेलर की जमकर बुराई की थी।

Last night, Salman khan himself called and asked me to support #Dabangg3! I promised him for a fair review and not to tweet anything about him.🌹