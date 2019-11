Dainik Bhaskar Nov 28, 2019, 11:26 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. बयानबाजी से मीडिया सुर्खियों में बने रहने वाले कमाल आर खान ने 'दबंग3' को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि यह फिल्म बुरी तरह पिटेगी। केवल फिल्म ही नहीं कमाल ने सलमान की फिल्म के गाने और ट्रेलर को भी महाफ्लॉप बताया है। 'दबंग3' साल के अंत में 20 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। हाल ही में केआरके ने फिल्मेकर भूषण कुमार को भी निशाने पर लेते हुए बॉलीवुड का नंबर एक फ्लॉप निर्माता बताया था।

Trailer of #Dabangg3 is super flop. Whatever songs released all flop. Means this film has gone far away from multiplex audiences. Now only Rickshawalas n other Lukkhas will watch this film. Means it can’t do more than ₹150Cr lifetime business. Means it’s going to be super flop.