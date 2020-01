Dainik Bhaskar Jan 27, 2020, 01:56 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. आमिर खान की रिक्वेस्ट पर अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म 'बच्चन पांडे' की रिलीज डेट एक महीने आगे बढ़ा दी है। पहले यह फिल्म क्रिसमस पर आमिर की 'लाल सिंह चड्ढा' के साथ रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब यह 22 जनवरी 2021 को सिनेमाघरों में आएगी। दरअसल, आमिर क्लैश से बचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अक्षय और फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से उनकी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाने का निवेदन किया था, जिसे दोनों ने गर्मजोशी के साथ स्वीकार किया।

आमिर ने ट्विटर पर दी जानकारी

आमिर ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा है, "कभी-कभी एक बातचीत से सब हो जाता है। मेरे दोस्त अक्षय कुमार और साजिद नाडियाडवाला का शुक्रिया कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर दरियादिली दिखाते हुए अपनी फिल्म 'बच्चन पांडे' की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी। मैं उनकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

Sometimes all it takes is one conversation. Thank you to my friends @akshaykumar & Sajid Nadiadwala for their warm gesture of moving the release date of their film Bachchan Pandey at my request. I wish them the very best for their film. Looking forward to it.

Love.

