‪आज पुणे के मास्टर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में शाम को 5 बजे उपस्थित सभी लोगोनें, डॉक्टर्स,नर्सेस और सभी कर्मचारियों का साथ मिलकर इस तरह तालियों की गूंज में धन्यवाद किया.‬

A post shared by Lata Mangeshkar (@lata_mangeshkar) on Mar 22, 2020 at 7:38am PDT