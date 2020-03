दैनिक भास्कर Mar 20, 2020, 05:35 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील पीएम मोदी ने की है। जिसके तहत सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। पीएम मोदी के इस जनता कर्फ्यू को बॉलीवुड के दिग्गजों का सपोर्ट भी मिल रहा है। स्वरकोकिला लता मंगेशकर और अक्सर मोदी सरकार का विरोध करने वाले कमल हासन ने भी फैन्स से जनता कर्फ्यू में पीएम का साथ देने की अपील की है।

कमल हासन ने किए दो ट्वीट : अक्सर पीएम माेदी के फैसलों पर अपनी तल्ख राय रखने वाले कमल हासन भी कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए जनता कर्फ्यू का सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपने फैन्स से भी सुबह 7 से रात 9 बजे तक घरों में रहने की अपील की है।

I stand in full solidarity with our Prime Minister’s call for #JantaCurfew.



In this extraordinary situation, we have to take extraordinary measures.



It’s a disaster that has befallen on us and by staying united and indoors, we can Stay Safe. (1/2)