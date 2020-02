Dainik Bhaskar Feb 29, 2020, 04:26 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने हाल ही में एक ट्वीट करते हुए एक्टर आयुष्मान खुराना की जमकर तारीफ की। ये तारीफ उन्होंने आयुष्मान की फिल्म 'अंधाधुन' में उनकी एक्टिंग और सिंगिंग के लिए की। शुक्रवार को किए ट्वीट में गायिका ने लिखा, 'आयुष्मान जी नमस्कार। मैंने आपकी फिल्म अंधाधुन आज देखी। आपने बहुत अच्छा काम किया है और जो गाने आपने गाए हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं आपको बहुत बधाई देती हूं और आपको भविष्य में और यश मिले ऐसी मंगल कामना करती हूं।' इसके बाद खुराना ने भी उन्हें जवाब देते हुए प्रोत्साहन के लिए शुक्रिया कहा।

आयुष्मान ने लिखा, 'लता दी आपका ये कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके इस प्रोत्साहन के लिए ही शायद मैंने मेहनत की थी। आशीर्वाद के लिए शुक्रिया।' उधर मंगेशकर के ट्वीट को देख अन्य सोशल मीडिया यूजर्स भी रिएक्ट करने लगे। ज्यादातर यूजर्स ने इस तारीफ के लिए आयुष्मान को बधाई दी और लिखा कि ये शब्द किसी पुरस्कार से कम नहीं। बता दें कि श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'अंधाधुन' साल 2018 में रिलीज हुई थी और इसमें आयुष्मान के अलावा तब्बू और राधिका आप्टे ने लीड रोल निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट साबित हुई थी।

