दैनिक भास्कर Mar 18, 2020, 12:51 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के डर से कई देशों में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में जर्मनी की एक महिला इस तनाव से निपटने के लिए खास तरीका निकाला। वो किचन में काम करने के दौरान माधुरी दीक्षित के गाने 'एक-दो-तीन' पर थिरकने लगी। इसी दौरान उसके दोस्त ने उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो जल्द ही वायरल हो गया। खुद माधुरी ने भी इस वीडियो को शेयर कर लोगों को खास मैसेज दिया।

ये डांस वीडियो को मिस्टर बेलुश नाम के ट्विटर हैंडल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। जिसके साथ उसने लिखा, 'कोरोनावायरस की वजह से जब पूरी दुनिया तनाव में है, तब मेरी सहकर्मी कैटेरिना कोरोसिदू इस वायरस के तनाव से खुद को दूर रहने के लिए डांस को एंजॉय कर रही है।' आगे उसने लिखा, 'कैटेरिना ग्रीस से है और प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री माधुरी की बड़ी फैन है।'

माधुरी को पसंद आया वीडियो

इस वीडियो को शेयर करते हुए माधुरी ने लिखा, 'वीडियो बहुत पसंद आया... ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम घर पर कर सकते हैं। अपने प्रियजनों के साथ वक्त बिता सकते हैं, नई चीजों को खोजकर सीख सकते हैं। वर्कआउट, डांस, सिंगिंग समेत वे सभी चीजें कर सकते हैं, जो वक्त की कमी की वजह से आप नहीं कर सके। चलो इस वक्त का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। सुरक्षित रहें और घर पर रहें।

Loved this video... There are soo many things that we can do at home, spend time with our loved ones, learn & discover new things, workout, dance, sing & do whatever you never got to do because of your busy schedule. Let's make the most of this time, stay safe & stay home! https://t.co/4LJMEVyKqx