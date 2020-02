Dainik Bhaskar Feb 04, 2020, 07:12 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. भट्ट कैंप के प्रोडक्शन हाउस 'विशेष फिल्म्स' ने अपने पहले वेब-शो की शूटिंग मंगलवार से शुरू कर दी। इसका निर्माण वो जियो स्टूडियो के साथ मिलकर कर रहा है। इस बात की जानकारी महेश भट्ट समेत इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई लोगों ने अपने-अपने ट्विटर हैंडल पर दी। इस वेब शो का टाइटल तो फिलहाल तय नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी कहानी एक स्ट्रगलिंग फिल्ममेकर और 70 के दशक की एक टॉप एक्ट्रेस के बीच रिलेशनशिप पर आधारित है। इसका निर्देशन पुष्पदीप भारद्वाज कर रहे हैं।

भट्ट ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, 'एक नई शुरुआत का जादू, हमारा पहला वेब शो, एक नाटकीय प्रेम कहानी की शूटिंग आज से शुरू हो गई। हमारे अद्भुत कलाकारों पर एक नजर डालें... अमाला पॉल, ताहिर राज भसीन और अमृता पुरी, डायरेक्टर पुष्पदीप भारद्वाज।' अपने ट्वीट के साथ उन्होंने शो की स्टारकास्ट का एक फोटो भी शेयर किया।

The magic of a new beginning! Our first web show, a dramatic love story goes on floors. Take a look at our wonderful cast @Amala_ams @TahirRajBhasin @_Amrita_Puri & Dir @PushpdeepBhardw @jiostudios @VisheshFilms pic.twitter.com/R4700jNEC5 — Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) February 4, 2020

कुछ असाधारण बनाना चाहते हैं

इस बारे में एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए भट्ट ने कहा, 'एक ताजा शुरुआत, एक नई जगह, ये एक नई मानसिकता है। डिजिटल दुनिया में नई शुरुआत के जादू पर भरोसा रखते हुए कुछ असाधारण बनाना चाहते हैं। हमारा पहला वेब शो, एक नाटकीय प्रेम कहानी इन अद्भुत अभिनेताओं अमाला पॉल, ताहिर, अमृता और हमारे प्रतिभाशाली निर्देशक पुष्पदीप भारद्वाज के अलावा हमारे पार्टनर जियो स्टूडियो के साथ फ्लोर पर गई।'

ताहिर राज भसीन ने अपने ट्वीट में लिखा, '70 के दशक के बॉलीवुड पर आधारित इस नाटकीय प्रेम कहानी की श्रृंखला को शुरू करने के लिए बेहद उत्साहित हूं।'

अमृता पुरी ने अपने ट्वीट में लिखा, '2020 की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत। इस नाटकीय प्रेम कहानी का हिस्सा बनकर बेहद रोमांचित हूं। 70 के दशक के बॉलीवुड युग का हिस्सा बनने का मेरा सपना पूरा हो रहा है।'

Best start to 2020! So thrilled to be part of this dramatic love story. Playing out my dream of being part of 70s Bollywood era Dir by @PushpdeepBhardw. with @Amala_ams @TahirRajBhasin @MaheshNBhatt. @jiostudios @VisheshFilms @JioCinema pic.twitter.com/xZzDNLkWA7 — Amrita Puri (@_Amrita_Puri) February 4, 2020

अमाला पॉल ने लिखा, 'और हम शुरू करते हैं। 70 के दशक वाले बॉलीवुड में नाटकीय प्रेम कहानी के लिए बिल्कुल सही नुस्खे वाली इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित हूं, अपने बॉलीवुड और डिजिटल डेब्यू के लिए मैं और क्या कहूं।'