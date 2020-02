Dainik Bhaskar Feb 19, 2020, 01:44 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी स्टारर ‘मलंग’ 50 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के अनुसार ‘मलंग’ 50 करोड़ रुपए कमाने वाली साल की तीसरी फिल्म बन गई है। फिल्म ने मंगलवार को 1.49 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म में अनिल कपूर, एली अवरम भी अहम भूमिका में हैं।

‘तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर’ ने और ‘स्ट्रीट डांसर’ के बाद ‘मलंग’ भी 50 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही है। फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में फिल्म 6.71 करोड़ रुपए के साथ चौथे नंबर पर है। फिल्म ने ओपनिंग के मामले में ‘छपाक’, ‘पंगा’, ‘जवानी जानेमन’ जैसी बड़ी फिल्मों के पछाड़ा।

#Malang hits ₹ 50 cr... Third film to cross ₹ 50 cr mark in 2020, after #Tanhaji [nearing ₹ 275 cr] and #StreetDancer3D [nearing ₹ 75 cr]... [Week 2] Fri 2.25 cr, Sat 2.52 cr, Sun 3.25 cr, Mon 1.53 cr, Tue 1.49 cr. Total: ₹ 50.69 cr. #India biz.