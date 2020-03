दैनिक भास्कर Mar 20, 2020, 01:50 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के डर से फिलहाल फिल्म इंडस्ट्री में लॉकडाउन है और सभी स्टार्स घर पर हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन खाली वक्त का सदुपयोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अभिषेक की बर्थडे पार्टी का कई साल पुराना फोटो शेयर किया, जिसमें वे सुपरमैन की ड्रेस पहने नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि काश हम वास्तव में सुपरमैन बन कर इस भयंकर महामारी को नष्ट कर सकते।

अभिषेक के बर्थडे सेलिब्रेशन का फोटो शेयर करते हुए अमिताभ ने लिखा, 'शुरुआती वर्षों में अभिषेक के लिए उनके जन्मदिन पर हुई फैंसी ड्रेस पार्टी... जिसकी थीम सुपरमैन थी। काश कि वास्तव में हम सुपरमैन बनकर इस भयंकर महामारी कोरोनावायरस को सदा के लिए नष्ट कर सकते।'

T 3476 - A fancy dress birthday party for Abhishek in his very early years .. dress theme 'SUPERMAN' .. काश की वास्तव में हम superman बन कर इस सभयंकर महामारी Corona Virus को सदा के लिए नष्ट कर सकते !! pic.twitter.com/DvT90WYs6f

भरोसा करने का मौका मिला

इससे पहले किए एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा था, '...इन दिनों घर से काम कर रहे लोगों की वजह से बेहतर काम हो रहा है। ये हमारे साथी सहयोगियों पर भरोसा करने का एक अवसर लाया है।' अपने इस ट्वीट के साथ अमिताभ ने एक फोटो भी शेयर किया, जिसमें लिखा था, 'सन् 1665 में ब्यूबोनिक प्लेग बीमारी की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था। जिसकी वजह से सर इसाक न्यूटन को घर से काम करना पड़ा और इसी दौरान उन्होंने केल्कुलस और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी।'



T 3476 - ".. better work happening nowadays with people working from home. brings opportunity to trust our fellow colleagues " ~ Sg pic.twitter.com/ns0jwTpeb3