Dainik Bhaskar Nov 26, 2019, 07:43 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. मलाल से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर चुके जावेद जाफरी के बेटे मीजान प्रियदर्शन की फिल्म हंगामा-2 में नजर आएंगे। वहीं कुणाल खेमू की फिल्म 'लूटकेस' अब अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी। मंगलवार को इन दोनों ही फिल्मों से जुड़ी जानकारी सामने आई।

16 साल पहले आई थी हंगामा : 2003 में आई 'हंगामा' का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसे एक बार फिर प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कन्फर्म किया कि सीक्वल में लीड रोल मीजान जाफरी निभाने वाले हैं। हंगामा के पहले पार्ट में अक्षय खन्ना, आफताब शिवदासानी, रिमी सेन, शोमा आनंद और परेश रावल ने काम किया था। हालांकि यह फिल्म प्रियदर्शन की ही मलयालम फिल्म 'पूचक्कोरू मूक्कुथी' का हिन्दी रीमेक थी। जो 1984 में रिलीज हुई थी।

New release date... #Lootcase to release on 10 April 2020... Stars Kunal Kemmu, Rasika Dugal, Gajraj Rao, Ranvir Shorey and Vijay Raaz... Directed by Rajesh Krishnan... Produced by Fox Star Studios.