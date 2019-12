Dainik Bhaskar Dec 08, 2019, 01:16 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अगले साल रिलीज होने जा रही सुपस्टार अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की फिल्म 'आला वैकुंठपुर्रामुलू' की टीजर रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। फिल्म टीम ने यह फैसला मशहूर फैन नूर मोहम्मद की मौत के बाद लिया है। इस बात की जानकारी निर्माताओं ने ट्विटर पर शेयर कर दी।

Demise of a fan is like losing an extended family member. Noor Bhai was like family to all of us. Due to unforeseen circumstances, we don't feel that this is the time for any fancy announcements. We will surely update details about #AlaVaikunthapurramulooTeaser soon. #RIPNoorBhai