Dainik Bhaskar Feb 22, 2020, 12:04 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने बीते दिनों अनिल कपूर स्टारर 'मि. इंडिया' (1987) की रीमेक की घोषणा की। ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें और उनकी फिल्म के अभिनेता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अब अनिल की बेटी और एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी अली अब्बास जफर को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में जफर को जमकर लताड़ लगाई है।

यह अनादर और छल है: सोनम

सोनम ने अपनी पोस्ट में लिखा है,

यह था शेखर कपूर का रिएक्शन

शेखर कपूर ने ट्विटर पर लिखा था, "मि. इंडिया 2 के बारे में किसी ने न तो मुझसे पूछा और न ही मेरा उल्लेख किया। मैं सिर्फ कयास लगा सकता हूं कि वे टाइटल का इस्तेमाल बड़ा वीकेंड पाने के लिए कर रहे हैं। फिल्म के ओरिजिनल क्रिएटर्स की इजाजत के बगैर वे किरदार और कहानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते।"

No one has even asked me or mentioned to me about this film called Mr India 2. I can only guess that they using the title to get a big weekend. For they cannot use the characters/story without permission from the original creators of the film. https://t.co/Set5eDH63j