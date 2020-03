Dainik Bhaskar Mar 11, 2020, 07:20 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 'सुपर-30' और 'बाटला हाउस' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को एक और बड़ी फिल्म मिल गई है। वे जल्द ही सुपरहिट तमिल फिल्म 'थाडम' के हिंदी रीमेक में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट नजर आएंगी। इस फिल्म में वे एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाएंगी, वहीं सिद्धार्थ का इसमें डबल रोल होगा। मर्डर मिस्ट्री पर आधारित इस थ्रिलर फिल्म की घोषणा इस महीने की शुरुआत में की गई थी।

'थाडम' के हिंदी रीमेक का नाम फिलहाल तय नहीं हुआ है, और इसकी रिलीज डेट 20 नवंबर तय की गई है। इस फिल्म को टी-सीरीज के भूषण कुमार और मुराद खेतानी मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग मई में शुरू होगी और इसकी ज्यादातर शूटिंग दिल्ली में होगी। ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित होगी।

मृणाल के पास दो बड़ी फिल्में

मृणाल ने हाल ही में फिल्म 'आंख मिचौली' की शूटिंग खत्म की है और इसके बाद उन्होंने मई और जून की सारी तारीखें 'थाडम' के रीमेक के लिए दे दीं। इस फिल्म के अलावा उनके पास दो बड़ी फिल्में और हैं, जिसमें से एक शाहिद कपूर के अपोजिट 'जर्सी' है, वहीं दूसरी राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म 'तूफान' है, जिसमें वे फरहान अख्तर के साथ नजर आएंगी।

सिद्धार्थ और भूषण कुमार ने किया था ट्वीट

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 4 मार्च को भूषण कुमार और मुराद खेतानी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए इस फिल्म के बारे में बताया था। उन्होंने लिखा था, 'दोहरी मुसीबत, भूषण कुमार, मुराद खेतानी और वरदान केतकर के साथ इस जबरदस्त मनोरंजक थ्रिलर फिल्म का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हूं। 20 नवंबर 2020 को आपसे थिएटर्स में मुलाकात होगी।' फिल्म के निर्माता भूषण कुमार ने भी ट्वीट करते लिखा था, 'मुराद खेतानी के साथ मिलकर अगली फिल्म बना रहा हूं, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनय करेंगे। सच्ची घटनाओं से प्रेरित ये एक्शन थ्रिलर फिल्म मई में फ्लोर पर जाएगी और 20 नवंबर 2020 को रिलीज होगी।'

पिछले साल रिलीज हुई थी 'थाडम'

तमिल फिल्म 'थाडम' पिछले साल मार्च में रिलीज हुई थी। जिसमें अरुण विजय, तान्या होप, स्मृति वेंकट और विद्या प्रदीप ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। इस मर्डर मिस्ट्री फिल्म के प्रोड्यूसर इंद्र कुमार थे, वहीं इसका निर्देशन मगिज थिरुमेनी ने किया था।



Double trouble! Excited to be a part of this ultimate entertaining thriller, in association with @itsbhushankumar , @MuradKhetani and #VardhanKetkar . See you at the movies on 20th November, 2020 @Cine1Studios @TSeries pic.twitter.com/6KwOTjeFG7

Elated to announce my next collaboration with @MuradKhetani starring @SidMalhotra. The film which is an action thriller inspired by true events is all set to go on floors this May and release on 20th November, 2020.#VardhanKetkar @Cine1Studios @TSeries pic.twitter.com/TX5iDhhBnh