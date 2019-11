Dainik Bhaskar Nov 24, 2019, 01:30 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. साउथ के सुपर स्टार नागार्जुन ने ट्वीट कर उनके ऑफिस पर हुई आईटी रेड की अफवाहों का खंडन किया है। नागार्जुन के हैदराबाद स्थित ऑफिस पर आईटी रेड की खबरें चल रही थीं। जिसके बाद नागार्जुन ने ट्विटर पर लिखा है - मुझ पर या मेरे ऑफिस पर कोई छापा नहीं पड़ा। ये केवल अफवाहें हैं।

Quite a few of my friends Have been calling me and asking me if I had raid from the income tax department!! This is news to me😳 no such raid has happened on me or my offices. FYI