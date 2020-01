Dainik Bhaskar Jan 25, 2020, 05:38 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की बेटी हीबा शाह पर मुंबई के एक पशु चिकित्सालय की दो महिला कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। क्लिनिक ने इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है, जिसमें वे पीले रंग के कपड़े पहने स्टाफ पर हाथ उठाती दिख रही हैं। ये घटना 16 जनवरी की है जब वे दो बिल्लियों को लेकर इलाज के लिए क्लिनिक पहुंची थी। खबरों के मुताबिक जब उनसे इंतजार करने के लिए कहा गया तो वो भड़क गईं। इस मामले में उनके खिलाफ वर्सोवा थाने में मामला दर्ज हो गया है।

क्लिनिक चलाने वाले फेलाइन फाउंडेशन के ट्रस्टी मृदु खोसला ने घटना के बारे में बताते हुए कहा, 'हीबा दोपहर करीब 3 बजे दोनों बिल्लियों के साथ क्लिनिक आईं थीं। तब उनसे 5 मिनट इंतजार करने के लिए कहा गया, क्योंकि वहां एक सर्जरी चल रही थी। दो-तीन मिनट इंतजार करने के बाद वे रौब दिखाते हुए बोलीं, 'तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? तुम इस तरह से बिना किसी सहायता के मुझे इंतजार कैसे करवा सकते हो। आते वक्त भी रिक्शा से पिंजरे निकालने में भी किसी ने मेरी मदद नहीं की थी।

अचानक भड़क गईं और गालियां देने लगीं

आगे मृदु ने कहा, 'सीसीटीवी फुटेज में भी इस घटना को देखा जा सकता है। सर्जरी के लिए बिल्लियों को भर्ती करने से पहले जब उनसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, तो वो भड़क गईं और प्रक्रिया और जगह को लेकर अपमानजनक भाषा बोलने लगीं। जिसके बाद स्टाफ के एक वरिष्ठ सदस्य ने उन्हें बिल्लियों समेत परिसर से बाहर जाने के लिए कह दिया। फिर तो उन्होंने दो महिला कर्मचारियों को थप्पड़ मार दिया और मारपीट की।'

हीबा ने किया खुद का बचाव

मारपीट के आरोपों को लेकर नसीर की बेटी ने कहा, 'मैंने उन्हें मारा, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी। वहां पहुंचते ही गेटकीपर ने मुझे क्लिनिक के अंदर नहीं घुसने दिया और कई सवाल भी पूछे। जबकि मैंने उसे बताया था कि मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है। वहीं क्लिनिक के अंदर जब मैंने गेटकीपर के बारे में अटेंडेंट को बताया, तो उसने भी मुझसे बुरा बर्ताव किया। तब वहां की एक महिला कर्मचारी ने मुझे धक्का देते हुए वहां से बाहर जाने के लिए कहा। क्लिनिक आने वाले लोगों से बात करने का ये कोई तरीका नहीं होता। फिर वही महिला मुझसे लड़ने लगी। क्लिनिक आने वाले ग्राहकों से स्टाफ को विनम्रता से बात करना चाहिए।'

