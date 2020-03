Dainik Bhaskar Mar 13, 2020, 07:13 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. एक्ट्रेस नेहा धूपिया को गुरुवार को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। नेहा इन दिनों एमटीवी के शो 'रोडीज रिवोल्यूशन' सीजन को जज कर रही हैं और इसी शो में कही एक बात की वजह से वे यूजर्स के निशाने पर आ गईं। दरअसल शो के दौरान जब एक कंटेस्टेंट ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा था, क्योंकि उसने मेरे अलावा पांच और ब्वॉयफ्रेंड बना रखे थे। इसी बात को सुन नेहा भड़क गईं और उन्होंने उससे कहा कि ये उस लड़की की च्वॉइस है।

लड़के की बात सुनने के बाद नेहा ने उससे कहा 'ये जो तुम क्या बकवास कर रहे हो कि वो एक नहीं 5 अन्य लड़कों के साथ गई थी, तो सुन मेरी बात ये उसकी च्वॉइस है कि वो किसके साथ घूमे। शायद समस्या तेरे साथ है। अगर वो चीट कर रही है तो शायद वो तुझसे खुश नहीं है। कोई भी बात तुझे एक लड़की पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं देती है।'

slapping a girl for cheating is more dangerous and unlawful than having 5 BFs

Jai ho @NehaDhupia ppl like you are not worthy to sit and judge @MTVRoadies. She is a blot in the name of judge. @MTVIndia remove her from the show. Shame on @NehaDhupia #fakefeminism #NehaDhupia pic.twitter.com/Tp9NlGClX7 — Thebeeinghuman (@thebeeinghuman) March 12, 2020

यूजर्स करने लगे ट्रोल

नेहा के बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग उन्हें फेक फेमिनिस्ट बताते हुए ट्रोल करने लगे। यूजर्स ने बहुत सी तस्वीरें और मीम शेयर करते हुए नेहा की बात का विरोध किया और उनका जमकर मजाक उड़ाया।





Even real feminist got fainted after seeing that clip of #NehaDhupia pic.twitter.com/P1ekRbrMLM — Shishir Kumar Dube (@IamShishirkDube) March 12, 2020

Everyone Should stay loyal to their partners.



Le Nibaa Dhupia : #NehaDhupia pic.twitter.com/fdHLlStg5B — RAJ (@RajJha1999) March 12, 2020

Boy: I slapped my GF

Neha Dhupia: 😡😡😡

Girl: I slapped my 4-5 BFs#NehaDhupia : pic.twitter.com/atFsUvPmRI — Keshav | केशव (@aryaKeshav) March 12, 2020

#NehaDhupia Situation



In Rodies : "It's Her choice, there may be problem within you"



Meanwhile : pic.twitter.com/Z0HbUJhXC6 — Butter चिकेन (@Khan__tastic) March 12, 2020

The only dialogue which comes in my mind after listening to Neha Dhupia.

#NehaDhupia pic.twitter.com/63uHkS7lrf — Rakshit Mahajan (@Rakshitx07) March 12, 2020