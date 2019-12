Dainik Bhaskar Dec 21, 2019, 01:00 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सीएए का विरोध करने पर परिणीति चोपड़ा को 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान से हटाए जाने की खबर का हरियाणा सरकार ने खंडन किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि एक्ट्रेस को हटाए जाने की खबरें निराधार हैं। गौरतलब है कि परिणीति ने अधिनियम का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध किया था।

Spokesperson of Women&Child Development Dept of Haryana Govt: News of Parineeti Chopra being dropped(for tweeting against #CAA) as brand ambassador of 'Beti Bachao, Beti Padhao' is false, baseless and malicious.MOU was for 1 year,till April, 2017.Thereafter MOU was never renewed pic.twitter.com/jcRBsvrNXM