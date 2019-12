Dainik Bhaskar Dec 31, 2019, 12:10 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बिग बॉस 13 के घर में जारी सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की लड़ाई पर सलमान की चुप्पी पर कोएना ने सवाल उठाए हैं। कोएना ने कहा कि अगर आपके परिवार की बात होती तो क्या आप शांत रहते। गौरतलब है कि सिद्धार्थ और आसिम के बीच झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।

कोएना ने दोनो प्रतिभागियों की बातचीत को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि सिद्धार्थ, आसिम के परिवार को गालियां दे रहे हैं, इसके बाद भी आप चुप हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही बात अर्पिता, अलवीरा या अंकल पर जाए तो क्या आप छोड़ देंगे। हालांकि सिद्धार्थ द्वारा आसिम के परिवार को लेकर किए गए कमेंट पर यूजर्स भी सोशल मीडिया पर लगातार गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

"Tera baap kutta, MA.. Behen.. whatever "

AR--Why you abusing my family?

SS-- They deserve it.

Shocked to see @BeingSalmanKhan again taking the wrong side. Alvira, Arpita ya Uncle pe koi jae, aap toh chhor dengey right? What's stopping you? Who's stopping you? #bigbosss13 #BB13