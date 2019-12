Dainik Bhaskar Dec 05, 2019, 11:03 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. तेलुगु फिल्म 'जर्सी' के हिन्दी रीमेक में शाहिद, मृणाल ठाकुर के बाद पंकज कपूर की एंट्री हो गई है। पंकज फिल्म में शाहिद के कोच के रूप में नजर आएंगे। इसके पहले इन दोनों की जोड़ी 2015 में आई फिल्म 'शानदार' में नजर आई थी। जबकि 2011 में 'मौसम' को पंकज ने डायरेक्ट किया था।

#Confirmed: Father - son on big screen again... #PankajKapur to play mentor to #ShahidKapoor in #Jersey... Costars #MrunalThakur... Directed by Gowtam Tinnanuri, who also helmed the original #Telugu version... 28 Aug 2020 release. pic.twitter.com/l6Ybm9AAmz