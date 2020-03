Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 12:01 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा एक बार फिर से साथ नजर आने वाले हैं, संदीप और पिंकी फरार में। मेकर्स ने फिल्म से दोनों का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन दिबाकर बैनर्जी ने किया है। फिल्म 20 मार्च को रिलीज हो रही है।

Mere partner ki faraar partner! Me! As SANDEEP.@arjunk26 #DibakarBanerjee’s #SandeepAurPinkyFaraar in cinemas on 20th March, 2020 @SAPFTheFilm @yrf pic.twitter.com/r6L3zIoQhG