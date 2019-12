Dainik Bhaskar Dec 10, 2019, 12:52 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कार्तिक आर्यन स्टारर 'पति, पत्नी और वो' ने रिलीज के चौथे दिन 5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। एनालिस्ट तरन आदर्श ने अनुमान जताया है कि इस सप्ताह के अंत तक यह फिल्म 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लेगी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सोमवार तक 41 करोड़ रुपए का व्यापार कर लिया है। फिल्म में कार्तिक के अलावा भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे भी अहम भूमिका में हैं।

#PatiPatniAurWoh stays super-strong on Day 4 [Mon]... Will comfortably hit half-century [₹ 50 cr] in *Week 1*... Neck-to-neck with #LukaChuppi, better than #SKTKS... Fri 9.10 cr, Sat 12.33 cr, Sun 14.51 cr, Mon 5.70 cr. Total: ₹ 41.64 cr. #India biz.